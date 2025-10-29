Младите лекари ще получават минимум 1860 евро месечно, а сестрите – 1550 евро

снимка pixabay

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие исторически бюджет за 2026 г., в който за първи път са заложени минимални месечни трудови възнаграждения за специализанти, лекари без специалност и медицински сестри. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването и председател на НС на НЗОК Явор Пенчев.

„Днес гарантирахме желаното увеличение на заплатите на младите лекари без специалност, както и на медицинските сестри и акушерките“, заяви Пенчев. Той уточни, че това е постигнато чрез трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет.

В проекта на бюджета за НЗОК за 2026 г. е създаден нов ред, предназначен изключително за възнаграждения на персонала в лечебни заведения.



С приложението към закона са определени минималните размери на месечните заплати:



Лекар без специалност, лекар по дентална медицина без специалност, магистър-фармацевт без специалност, лица с висше немедицинско образование (магистър) в областта на биологическите, химическите, физическите и инженерните науки и биотехнологиите без специалност, както и психолог (магистър) ще получават най-малко 1 860 евро месечно – или 150% от средната работна заплата за страната.



Медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, инспектори по обществено здраве, помощник-фармацевти, зъботехници, масажисти с увредено зрение, лица с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите и инженерните науки, психологи (бакалавър) и кинезитерапевти ще получават най-малко 1 550 евро месечно – или 125% от средната работна заплата.



За останалия персонал в лечебните заведения минималните възнаграждения ще се определят според квалификацията и приноса му.



Плащанията ще се извършват въз основа на договор между лечебното заведение и директора на съответната РЗОК, а условията и редът ще се уточнят съвместно с Българския лекарски съюз при преговорите за новия Национален рамков договор за медицинските дейности за 2026–2028 г.



Общият гласуван бюджет на НЗОК за 2026 г. е 5 537 996,9 хил. евро. Предстои той да бъде обсъден и гласуван от народното събрание заедно с държавния бюджет, предаде морето.нет.

