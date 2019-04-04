Младите мъже задлъжняват най-много в България. Ето защо

Председателят на Асоциация колекторски фирми Райна Миткова обяви в „Здравей, България” по Нова Тв, че младите мъже около 30 години задлъжняват най-много. Според проучването обаче през 2018 година задълженията са по-малко, отколкото през 2017 години.

„Те задлъжняват повече от жените, може би, защото жените са по-разумни. Най-много задлъжняват IT-специалистите. Те имат високи доходи, много си вярват, обичат бързо да живеят и могат да си позволят задълженията. Младите мъже искат да имат най-новия телефон, най-новия телевизор, най-новите технологични джаджи от първа небоходимост.”, каза Миткова.

Най-много пари назаем се вземат от банкови продукти – 41,59 процента, както и от небанкови продукти, телекомуникации, застраховки, лизинги, комунални услуги и други.

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