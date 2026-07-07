Младите надежди на ХК Локомотив Варна триумфираха на „Мемориал Евгени Китанчев“

Снимки: Община Варна

В истински хандбален празник се превърна първото издание на международния турнир „Мемориал Евгени Китанчев“, който се проведе в зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ във Варна и бе организиран от ХК „Локомотив“ (Варна) със съдействието на Община Варна.

Турнирът бе за момчета до 12 и 14 години и в нея се включиха румънските ЧСМ „Букурещ“, КС „Конкордия“ и КСС „Меджидия“, сръбския Р.К „Лавичи“ и българските ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица), ХК „Интер“ (Благоевград), ХК „Кубрат“, ХК „Труд“ и домакините от ХК „Локомотив“ (Варна).

На официалното откриване на проявата присъстваха съпругата и синът на Евгени Китанчев, президентът на ХК „Локомотив“ (Варна) Кирчо Василев , големия Георги Ковачки, представител на Дирекция „Спорт‘“ и много приятели.

Бе излъчен кратък, но емоционален филм със спомени за Евгени Китанчев, който бе изключителна личност, оставила дълбока следа в хандбала и в сърцата на хората. Дългогодишен капитан, национален състезател, треньор и преди всичко човек. Той беше символ на честност, всеотдайност и уважение – качества, които предаваше на всяко следващо поколение.

Като част от богатата съпътстваща програма на събитието, се проведе и благотворителен „мач на звездите“, като в него се включиха хандбалисти от няколко поколения. Макар и малко понатежали, ветераните показаха класа и фиксираха гросмайсторско реми 20:20. Средствата от тази инициатива ще отидат за малката Симона, която се бори с рядка форма на левкемия.

След оспорвана тридневна надпревара шампиони и в двете възрасти, станаха представителите на клуба домакин – ХК „Локомотив“ (Варна) водени от треньорите Йордан Попов и Ивайло Костов.

Бяха раздадени много индивидуални призове, като бяха определени и идеални отбори до 12 и 14 години.

След общата снимка за спомен всички присъстващи си пожелаха проявата да стане традиционна. „Събитието е създадено с мисия – да събере млади таланти, да се изгради сцена за развитие и да се подкрепят бъдещите звезди на този спорт“ – заяви главния организатор на турнира Веселин Китанчев.

Редактор "Екип на Петел",

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