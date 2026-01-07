Младите волейболисти на България се класираха за Европейското първенство

снимка: Пиксебей

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години се класира директно за Европейското първенство, след като спечели квалификацията в столицата на Черна гора Подгорица. Във финала тимът на селекционера Мирослав Живков победи Сърбия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13), предаде Спортал.

Така българите взеха сладък реванш срещу сърбите, от които загубиха първия мач в групата след тайбрик с 2:3.

Снощи тимът на България надделя над Черна гора, а днес показа много стабилна игра и загуби единствено втория гейм, който е много драматичен. В четвъртия гейм България имаше пълна доминация и не остави никакви шансове на съперника - 25:13.

