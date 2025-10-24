Младият Ники от Смолян се нуждае от помощ за лечение на множествена склероза

кадър Нова тв

Млад мъж от Смолян се нуждае от спешна помощ за лечение в чужбина. Николай Бозинарев страда от множествена склероза.

Шанс за спиране на заболяването му дават в клиника в чужбина. Сумата за трансплантацията от 55 хиляди евро обаче е непосилна за Николай.

„Нищо не е като преди, като те връхлети такава болест, всичко се променя“, споделя мъжът пред Нова тв.

Целият живот на Николай се променя преди една година. Тогава лекарите му поставят страшната диагноза множествена склероза. За кратко време коварната болест прогресира и днес 37-годишният мъж трудно изкачва дори стълби. Въпреки това Николай не губи надежда.

„Животът ми минава еднообразно. Излизам по-малко и стоя вкъщи, гледам телевизия, това е.

Така е трябвало да стане, да има начин да се оправя. В смисъл медицината напредва постоянно и вярвам, че ще мога да се възстановя - стига да отида в Русия. Те много хора заминаха там и се оправиха“, допълва Николай с надежда.

От клиника в Москва дават надежда, че могат изцяло да спрат развитието на болестта. Дори имал насрочена дата за трансплантация, но Николай я отменил, защото не успял да събере необходимата сума от над 100 хиляди лева.

„Ако не събереш парите какво може да се случи? Да се инвалидизираш. А вече стане ли това – няма връщане назад. Затова колкото по-бързо замина, толкова по-добре. Ако пресека болестта, ще имам по-добро бъдеще“, казва Николай.

А докато това стане, Николай не спира да мечтае да се върне на работа и да създаде семейство.

Ако искате да помогнете на Николай, можете да го направите тук:

IBAN: BG61STSA93000020890076

БАНКА: ДСК

Титуляр: НИКОЛАЙ БОЗИНАРЕВ

Основание: ДАРЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

