Младо момиче от Афганистан: Ние не се броим. Ще умрем бавно

Кадър Масих Алинеджад

В социалните мрежи бе споделено сърцераздирателно видео на афганистанско момиче, отчаяно от отношението на света към страната.

Докато талибанските сили поемат контрола, хиляди хора се опитват отчаяно да избягат, а пътищата са задръстени и летищата са препълнени.

В Twitter иранският журналист и активист Масих Алинеджад показа младо момиче, което плаче, докато мисли за ситуацията. Гледайки директно в камерата, тя казва:

"Ние не се броим, защото сме от Афганистан. Ще умрем бавно в историята"

Сълзи потичат от очите на отчаяното афганистанско момиче, чието бъдеще се разбива с напредването на талибаните в страната.

"Сърцето ми се къса за жените от Афганистан. Светът ги провали. Историята ще напише това."

