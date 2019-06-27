Младо момиче загина след удар в камион в Сливенско

Снимка Булфото, архив

20-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя Сливен-Ямбол. Сигналът за тежкото произшествие на път II-53 /Сливен-Ямбол/ е получен в 21:36 часа в сряда, пише Блиц.

На място са изпратени екипи ОД МВР –Сливен. Настъпило е пътно произшествие между лек автомобил „Нисан Микра“ и товарен автомобил „Форд“. От произшествието на място е починало момиче на 20-години от Ямбол. Момичето е управлявало лекия автомобил „Нисан“, пътувало е само.Водачът на товарния автомобил е на 33-години от град София. Той е транспортиран до МБАЛ-Сливен, без опасност за живота.Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

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