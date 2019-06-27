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Младо момиче загина след удар в камион в Сливенско

27.06.2019 / 09:56 1

Снимка Булфото, архив

20-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя Сливен-Ямбол. Сигналът за тежкото произшествие на път II-53 /Сливен-Ямбол/ е получен в 21:36 часа в сряда, пише Блиц. 


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На място са изпратени екипи ОД МВР –Сливен. Настъпило е пътно произшествие между лек автомобил „Нисан Микра“ и товарен автомобил „Форд“. От произшествието на място е починало момиче на 20-години от Ямбол. Момичето е управлявало лекия автомобил „Нисан“, пътувало е само.

Водачът на товарния автомобил е на 33-години от град София. Той е транспортиран до МБАЛ-Сливен, без опасност за живота.

Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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Коментари
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n eXu s (преди 15 минути)
Рейтинг: 69111 | Одобрение: -44834
Тия селяци хем знаят, че нямат мозък и не могат да шофират и пак се трепят. Що за безмозъчни!
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