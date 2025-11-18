Млекопреработвател: Потребителят не е екстрасенс! Органите да следят етикетите

Булфото

9500 тона фалшиви млечни продукти сме изяли от началото на годината.

Дали сиренето или кашкавалът, който сме си купили, са истински обаче не можем да разберем нито по цвят, нито по структура, освен ако не повярваме на опаковката.

Хората споделят, че четат етикетите, но не им вярват. Все пак се надяват, че купуват истинските продукти. Някои даже споделят, че за да са сигурни в качеството на млечния продукт, не купуват от магазин.

"По-добре малко, но качествено", споделят повечето анкетирани.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров поясни пред БНР как можем да се ориентираме по опаковката:

"Ако искат да не бъдат измамени и да са 100% сигурни, че купуват продукта и плащат това, което пише, да си купуват продукт по ЗНП, т.е. защитено наименование за произход. Какво значи това - сиренето, което някога беше по БДС с допълнение, че е произведено от българско мляко. Винаги могат да разберат, защото имитиращото няма право да носи наименованието на млечен продукт".

По думите му по външния вид на сиренето не можем да разберем дали то е истински или имитиращ продукт.

"Трябва да се спазва и контролните органи да контролират това, което пише, а не потребителят да е екстрасенс. Евтиното не е най-хубавото", категоричен бе той.

За българското сирене и кисело мляко има значение как е произведено, а истинското сирене трябва да е между 54 и 56% водно съдържание.

"Имитиращият продукт е по-скъп, защото в него има по-малко от 1/3 хранителна стойност. То е вредно за вашето здраве, но то се наслагва и прави тежки последици за човешкия организъм в продължение на години", предупреди Димитър Зоров.

Разликата между ЗНП и БДС обясни за БНР Андрей Велчев - председател на Сдружението за достъпна и качествена храна:

"Дълги години българският потребител намираше доверие в продукти, за които пише, че са произведени по класическия утвърден Български държавен стандарт. Освен че между двата стандарта разликата е, че ЗНП гарантира, че продуктът е произведен основно и само от българска суровина, Министерството на земеделието и хората, които лансираха идеята за нов стандарт, не успяха да отговорят на въпроса - означава ли, че българският потребител дълги години е бил лъган?".

По сигнали на сдружението Комисията за защита на конкуренцията е наложила над 1 милион лева глоби на 2 мандри заради това, че са продавали овче сирене, в което има краве мляко.

Важни въпроси, които Андрей Велчев постави, са дали тези 9500 тона фалшиви млечни продукти са произведени в България или са вносни. И също - ако ги разделим на всички потребители, то дали излиза, че българският народ е бил отровен или само внушаваме числа без контекст. Но всичко това все още са въпроси без отговор.

