Мним адвокат взе близо 4000 лв. от клиент, причинил смърт при катастрофа

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Районната прокуратура във Видин внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, обвинен, че се е представял за адвокат и е получил близо 4000 лева от свой клиент, като поддържал заблуждението, че го защитава по наказателно дело.

Според обвинението Д.Д., който е юрист, никога не е придобивал адвокатска правоспособност и не е бил член на адвокатска колегия, съобщи бТВ.

По данни на прокуратурата през 2023 г. обвиняемият убедил мъж, подсъдим по дело за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство, че е адвокат и може да поеме защитата му срещу възнаграждение.

Пострадалият подписал пълномощно, с което упълномощил Д.Д. да го представлява, а в периода от март 2023 г. до 7 март 2024 г. му платил общо 3740 лева – в брой и чрез парични преводи.

Според обвинението през целия период Д.Д. уверявал клиента си, че го представлява пред Софийския градски съд.

Той неколкократно твърдял, че съдебните заседания се отлагат и че не е необходимо подсъдимият да се явява в съда.

В резултат на това пострадалият не се явил на насроченото заседание на 6 март 2024 г., след което съдът изменил мярката му за неотклонение от „подписка“ в „задържане под стража“.

Едва след задържането си мъжът се усъмнил в действията на своя защитник и упълномощил друг адвокат.

В хода на разследването справки от Висшия адвокатски съвет и съответната адвокатска колегия установили, че Д.Д. никога не е притежавал адвокатска правоспособност.

Срещу него е повдигнато обвинение за измама с цел набавяне на имотна облага, извършена при условията на продължавано престъпление.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.

Редактор "Екип на Петел",

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