Мним полицай опита да измъкне много пари от журналист

Мним полицейски инспектор се опита да измъкне пари по телефона от журналист, но опитите му удариха на камък. Милена Воденичарова за първи път чува нещо подобно, но реакцията й е била доста остра. Въпреки това, тя успява да проведе един подробен разговор с „комисар“ Добромир Велчев.

Обади се и се представи като следовател от Второ Районно. Каза, че човек на има Радослав Колев, се е опитал от мое име да изтегли кредит от 19 000 от банка с клон на Цариградско шосе. Не помня само дали сумата бе в евро или в лева, разкри Милена.

Попита ме дали го познавам, и аз казах, че не го познавам. Призна ми, че се е опитал да изтегли парите с нотариално заверено пълномощно, в което има всичките ми лични данни, но като му задали няколко уточняващи въпроса, се стреснал. Взел пълномощното и избягал, допълни Воденичарова.

Следователят е поискал от нея да му изпрати имейл с данните си, на който той ще й изпрати служебна идентификация и снимка на Радослав Колев.

Впоследствие Милена получава въпросните документи и подава сигнал в полицията, откъдето заявиха, че работят по случая.

Не бих казала, че българите сме наивни и се хващаме на подобни измами, защото публикацията, която направих във Фейсбук, беше споделена до вчера 2000 пъти. Много хора коментираха, много от тях цитираха съществени сценарии и казаха, че са се опитали да подадат сигнал в Районите управления. Тоест, хората хората виждат измамата, усещат измамата и се опитват да сигнализират, допълни в „Здравей, България“ Милена.

