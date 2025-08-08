Мним служител на НСО отмъкна спестяванията на жена от Свиленград

Снимка: Пиксабей

66-годишна жена от Свиленград стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал за измамата на 7 август вечерта. Жената е заявила, че е получила обаждане от скрит номер, информира Дарик.

Мъж, представил се за служител на НСО ѝ заявил, че ще бъде посетена от двама престъпници, които ще посетят банката ѝ и ще изтеглят парите ѝ от пенсионните фондове.

За целта е било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. След като му се доверила, жената е изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет.

По случая се води разследване.

