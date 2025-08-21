Много българи чакат голяма австрийска пенсия в евро

Снимка Пиксабей

Българи, които живеят и работят в уредена европейска държава, ще получат тлъсти пенсии.

По данни на статистическите служби, към 2023 г. в Австрия живеят 38 469 българи, като близо 22 500 от тях са във Виена. Почти всички те имат шанс да получат австрийска пенсия, ако са работили и са плащали осигуровки в страната поне 15 години (180 месеца).

Възрастова граница: Мъжете се пенсионират на 65 години, а жените на 60. До 2033 г. възрастта за жените ще се изравни с тази на мъжете.

Средна пенсия: Средната пенсия в Австрия е около 1800 евро за двойка и 1200 евро за необвързан човек. Няма минимална пенсия, но хората с доходи под 1110 евро могат да получат допълнителни социални помощи.

Изчисляване: Стойността на пенсията се определя въз основа на години осигурителен стаж. За всяка година, в която са плащани вноски, се получава увеличение от 1,78 точки. Например, чистачка с пълен трудов стаж, може да разчита на пенсия от поне 1340 евро, пише Блиц.

Австрийската система предлага няколко варианта за ранно пенсиониране:

Коридорна пенсия: За мъже след 62-годишна възраст и най-малко 40 осигурителни години.

Пенсия за упорит труд: За лица, работили поне 45 години при тежки физически или психически условия. Може да се заяви след 60-годишна възраст.

Частична пенсия: Позволява намаляване на работното време с 40 до 60%, като човек продължава да работи и получава част от заплатата си, докато вноските за пенсия остават на 100%.

Ако човек продължи да работи след стандартната пенсионна възраст, пенсията му се увеличава с 4,2% годишно, за максимален период от три години.

Изплащането на пенсия може да бъде прекратено, ако доходът от трудова дейност надхвърли определен праг, ако лицето се осигурява задължително, ако управлява селскостопански бизнес или получава месечни плащания от публичен мандат над лимита.

