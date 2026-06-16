Много българи излетяха в Космоса с акциите на "Спейс Екс", но скоро ще се приземят

Кадър Блумбърг

Всичко около SpaceX може да бъде описано като еуфория. Оптимизмът идва на първо място от ритейл инвеститорите – това е тенденция, която се засилва през последните години. Всички искат да са част от бъдещето и развитието на космическия сектор. Това каза Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с Христо Николов.

Важно е да кажем, че дебютът на SpaceX на борсата съвпадна с вероятния край на войната в Иран. Пазарите отчитат, че Ормузкият проток скоро ще бъде отворен и петролът ще потече. Не е изключено в краткосрочен план да видим цени от 200 долара за акция.

Най-значителният фактор е ракетният бизнес на Илон Мъск. Разбира се, не бива да забравяме и цялата магия около него – хората искат да бъдат част от неговите идеи и виждания за развитието на света. “Starlink също е страхотен бизнес, но възможностите за растеж са по-ограничени“, коментира гостът.

По отношение на AI бизнеса е любопитно как Мъск продаде сам на себе си своя AI бизнес и сега той е част от SpaceX. В момента съотношението между приходи и цена е 1:130, което е огромна разлика. Според събеседника компанията има характеристика на startup, който гори кеш. Инвеститорите трябва да са изключително предпазливи, а покупките би трябвало да са тактически и с цел използване на еуфорията.

Оценката на SpaceX

Колкото и човек да вярва в трите бизнес линии на SpaceX, това не е оправдана оценка. Рискове има и в трите направления, макар Starlink да е златната кокошка. Сателитният бизнес до голяма степен е имидж, реклама и опаковка, но няма такъв потенциал за печалби. „AI в действителност е новата индустриална революция и пазарът там е огромен, тъй като тепърва изкуственият интелект ще се пренесе навсякъде около нас“, обясни Георгиев.

Проблемът е, че доскоро AI на SpaceX беше просто един чатбот. Конкуренцията е много голяма и нищо не оправдава текущата оценка. Първият отчет се очаква с огромно нетърпение и инвеститорите искат да видят изключителен ръст на продажбите. Пазарът много би искал да види и намаляване на загубите и горенето на кеш.

По всяка вероятност през декември ще видим нови разпродажби на служители на компанията. Влизането в NASDAQ подкрепя цената на SpaceX, макар и включването на компанията в индекса да повдига въпроси. „Възможно е в определени дни да виждаме двуцифрени спадове в цената на акцията на компанията“, прогнозира гостът.

Георгиев е категоричен, че при покупка и продажба на всички пазари на света е препоръчително да се пласират лимитирани поръчки, тъй като това предпазва инвеститорите. SpaceX вече е сред най-търгуваните компании на българския пазар, където традиционно предпочитани са компаниите от Великолепната седморка. Съществуват много добри възможности за пасивно инвестиране, включително в най-различни ETF-и, добави той.

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Редактор "Екип на Петел",

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