Много българи са блокирани на летището в Дубай
Кадър БТВ
Българи са блокирани на летището в Дубай, след като полетът им, който е трябвало да излети в 8 сутринта е отменен.
Те са чакали около 4 часа в самолета, а след това са били свалени на летището, където са и в този час, пише БТВ.
От летището са ги информирали, че ще ги настанят в хотели, но не знаят кога ще могат да излетят.
Пътници коментираха, че са получили информация, че до 7 март няма да има полети. По думите им, летището е пълно с хора от цял свят, които са блокирани и не могат да се приберат. Осигурена им е храна и всички очакват трансфери към хотели в Дубай.
По-рано от "България Еър” съобщиха, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпанията до/от Тел Авив са анулирани до 2 март, включително.
Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин (28 февруари) и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.
Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.
