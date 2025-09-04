Снимка: Пиксабей

Много добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Температурите по курортите са между 10 и 15 градуса и се очаква да се покачват.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15.

