Много е малък шансът за сняг на Коледа

Седем дни до Коледа и почти никакви изгледи да вали сняг. Според синоптиците обаче това не е изненада, а тенденция.

Справката на метеоролозите показва, че миналата Коледа в София сме имали 1 сантиметър сняг, припомня Бтв.

Според прогнозата на повечето места в страната на Бъдни вечер ще вали дъжд, така че истинска Коледа със сняг ще има само в планините.

На Балканите и утре ще бъде без валежи, Ще има и слънчеви часове, но и много райони с мъгли, на места трайни. Причината - мощен антициклон, който ще продължи да определя времето на Балканите, включително и в нашата страна до неделя.

В събота отново на много места ще има мъгли, а максималните температури ще се понижат, допълва БНТ. В следобедните часове облачността ще се увеличи и в неделя ще има и валежи, все още слаби. На повече места и по-значителни ще са валежите в понеделник. Сняг ще вали все още само в планините, повече в Централна Стара планина и в Родопите. Валежите ще продължат и във вторник. Минималните температури слабо ще се повишат, но понижението при максималните ще продължи.

