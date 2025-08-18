Много емоции и драматични обрати на турнира по плажен тенис "Varna Cup 2025"

снимки: Община Варна

С много емоции и драматични обрати бе белязано поредното издание на станалият вече традиционен международен турнир по плажен тенис “Varna Cup 2025”, организиран от “Beach Tennis Bulgaria” с подкрепата на Община Варнa.

Двудневната надпревара, се проведе на Южния плаж в морската столица и бе част от съпътстващите прояви посветени на празника на Варна, като в нея се включиха състезатели от Варна, Русе, Бургас, Добрич, както и гости от Полша, Русия, Испания и Дубай.

Отборите бяха разпределени в групи според регламента на Round Robin и премериха сили съгласно официалните изисквания на ITF Beach Tennis.

При мъжките двойки Деян Вачков/Филип Теохаров победиха на финала Миро Нонев/Делян Радев, а най-атрактивната двойка съставена от Миро Ганев и главния организатор Алекс Велев остана на почетното трето място.

При дамите в драматичен финал многократната шампионка по тенис на маса Надя Убчева в тандем със своята партньорка Лили, пречупиха много трудно съпротивата на бразилката Паула и най-младата участничка 14-годишната Вики. Призовата тройка допълни дуета Ники и Ани.

Призьорите получиха купи и медали осигурени от Дирекция „Спорт“ към Община Варна, както и ваучери и предметни награди от спонсорите на проявата Mistral и Decathlon.

