Много емоции на първия детски турнир по плажен футбол в "Аспарухово"

Снимка Община Варна

На плажната ивица във варненския район Аспарухово се проведе първия от веригата детски турнири по плажен футбол – организиран от Българска младежка асоциация за плажни спортове и Зоналния съвет на БФС с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

В атрактивната надпревара се включиха родени през 2015/2016 г., представители на четири варненски отбора: ПФК „Черно море“, ФК „Спартак 1918“, ФК „Юнак“ и ФК „Динамо 2021“. Те показаха своите умения в две полувремена по 10 минути във формат 5+1 с неограничен брой смени.

Турнирът нямаше състезателен характер, а въпреки жегата малчуганите показаха завидно старание и спортен хъс в двубоите. Всеки отбор получи купа, грамота и топка за плажен футбол, а всички участници си тръгнаха като победители със специални медали - осигурени от организаторите. Вторият турнир е предвиден за 11 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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