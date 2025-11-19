Много фалшиви часовници, дрехи и обувки разкриха в Шумен и Велики Преслав

Снимки: ОД на МВР-Шумен

Складове с дрехи, обувки и часовници с лога на световни марки са открити вчера при акция на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция

Работата по случая започнала след получаване на информация, че 27-годишен шуменец продава онлайн стоки с изключителни права.

Влезли в дирите му и вчера в условия на неотложност били проверени два адреса, на които шуменецът съхранявал стоките, допълва Шум бг.

В апартамент в Шумен икономическите полицаи се натъкнали на множество дрехи, складирани в стаи в жилището. От апартамента в Шумен, от жилище във Велики Преслав, от два леки автомобила и гаражна клетка в Шумен били намерени иззети близо 1 000 стоки с лога на защитени марки.

Сред тях 632 различни дрехи, 149 чифта обувки, 110 портмонета с лога на Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Prada, Louis Vuitton, Moncler, Nike, Gucci, Balensiaga, Dsquared2, Dolce&Gabanna, 29 часовника Rolex и Patek Philippe. Намерени и иззети били общо 7 435 лева, 505 евро и 13 135 турски лири.

27-годишният не представил документи за произхода стоките, като по вида и опаковките им с голяма степен на вероятност се допуска, че те не са произведени от фирмите притежатели на марките.

Мъжът продавал стоките онлайн чрез обяви в сайтове и Фейсбук Маркетплейс. Имал купувачи не само в страната, но и в чужбина.

От полицията уточниха, че той е с чисто криминално досие. Предстои да бъде съден по чл. 172 „Б“ ал. 1 от Наказателния кодекс.

ШУМ.БГ

