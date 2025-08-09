Много горещо и в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота въздушната маса, ще е стабилна и не се очакват валежи, ще е предимно ясно и тихо.

Минималните температури ще бъдат между 16°C и 23°C. Ще духа слаб източен вятър, а над Североизточните райони от изток-североизток.

През деня в събота ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево.

Дневните температури ще бъдат между 34°C и 36°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 30°C–32°C.

Времето в София

През нощта срещу събота ще има разкъсана облачност. Минималните температури ще бъдат между 14°C и 16°C. През деня времето ще е слънчево, с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 31°C- 32°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност. Валежи не се очакват.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 25°C, а на 2000 м – около 18°C. Ще духа слаб североизточен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно, допълва meteobalkans.com.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27°C и 32°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Ще започне и ново повишение на температурите.

