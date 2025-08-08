Много горещо в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък на изолирани места, предимно над планините от Западна България, както и над крайните югоизточни райони се очакват слаби валежи от дъжд, но след полунощ явленията ще затихнат.

Минималните температури ще бъдат между 15°C и 23°C. Ще духа слаб северозападен вятър, а над Североизточните райони от изток-североизток.

През деня в петък ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Над останалата част от страната ще е разкъсана и висока.

Дневните температури ще бъдат между 34°C и 36°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 30°C–32°C.

Времето в София

През нощта срещу петък ще има разкъсана облачност. Минималните температури ще бъдат между 14°C и 16°C. През деня времето ще е с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 30°C- 31°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност, а след обяд и с купесто-дъждовна. На места из Рило-Родопската област, Западна Стара планина е възможно да превали слаб дъжд.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 24°C, а на 2000 м – около 17°C. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу петък времето ще е предимно ясно. Валежи от дъжд са възможни по Южното Черноморие. През деня ще е слънчево, допълва meteobalkans.com.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27°C и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Ще започне и ново повишение на температурите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!