Много хора в Горна Оряховица излязоха на протест в подкрепа на кмета на града

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Центърът на Горна Оряховица се изпълни със стотици жители на града и близките населени места, които изразиха категоричната си подкрепа за кмета Николай Рашков.

Причината за масовото недоволство е окончателното решение на Върховния административен съд, с което градоначалникът е уличен в конфликт на интереси.

В петък предстои ключово заседание на Общинската избирателна комисия. На него трябва да се верифицира съдебното решение, което би довело до предсрочно прекратяване на мандата на Рашков и насрочване на извънредни местни избори в общината, пише NOVA.

В обръщението си към събралото се множество кметът изрази благодарност към гражданите, определяйки ги като работещата средна класа на общината. Николай Рашков заяви, че не търси оправдания и е готов да спази закона, като отстъпи правото на своя екип да продължи започната работа.

Основното му искане е процесът да бъде забавен само с един месец – до септември. При оттегляне през септември няма да се наложи провеждането на извънреден вот, а управлението ще може да бъде поето от служебен кмет или настоящия екип, който да довърши мандата, пише novini.bg.

Кметът подчерта, че провеждането на частични избори се финансира изцяло от местния бюджет, а не от държавата. По негови изчисления извънредният вот би струвал на местните данъкоплатци около половин милион.

Рашков беше категоричен, че екипът му не се страхува от нови избори и отново би спечелил доверието на хората, но предсрочният вот би прекършил устрема и развитието на Горна Оряховица.

Председателят на Общинския съвет в Горна Оряховица Огнян Стоянов също застана зад градоначалника. Стоянов изтъкна, че през изминалите години е работил рамо до рамо с Николай Рашков и се е уверил в неговата изключителна амбиция и работоспособност.

Според председателя на местния парламент Рашков си поставя високи цели и притежава всички необходими качества, за да управлява успешно общината.

Редактор "Екип на Петел",

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