Много места без вода тази сутрин във Варна

снимка: Булфото

От рано тази сутрин на много места във Варна се събудиха без вода.

Ето засегнатите райони:

До около 14 часа абонатите от Фабрика "Христо Ботев " , под ул. " Тодор Влайков " ,ул.'Г.Бенковски',ул.'Д-р Пискюлиев', Погребите до ул. " Батак " .

До около 13 часа остава част от кв. " Левски " , абонатите между ул." Христо Смирненски " , бул. " Левски " , ул. " Прилеп " и ул . " Мир " .

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