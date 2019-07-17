Много неприятен инцидент с 5-годишно дете в Сандански

5-годишно дете е било блъснато от кола преди минути в Сандански. Това предаде Струма.бг.

Инцидентът е станал при маневра на заден ход в ж.к “Спартак”.

По първоначални данни детето е транспортирано в болница с охлузни рани по тялото. Лекарите престои да го прегледат и диагностицират.

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