Много са добри условията за туризъм в планините днес
16.11.2025 / 09:40 0
снимка: Булфото
Много са добри условията за туризъм в планините днес. Времето е ясно и тихо. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).
Има съвсем слаб вятър във високите части на Стара планина. Времето е слънчево, допълниха от ПСС.
Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!