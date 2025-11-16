снимка: Булфото

Много са добри условията за туризъм в планините днес. Времето е ясно и тихо. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Има съвсем слаб вятър във високите части на Стара планина. Времето е слънчево, допълниха от ПСС.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.

