Много силни геомагнитни бури днес
Пиксабей
Според прогнозата за космическото време, на 12 ноември в сряда има много силни геомагнитни бури. За това предупреждават от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).
Явленията ще са от предпоследна степен – Кр 8/G4. В районите с най-силно въздействие са възможни смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за астронавтите и системите в Международната космическа станция, предаде бТВ.
Причините за силните геомагнитни бури са изхвърляния на коронална маса (CME) от Слънцето през последните няколко дни. Тези събития включват активност на CME от 9 ноември до ранната сутрин на 12 ноември.
Днешното слънчево изригване от клас X5 от петното върху Слънцето 4274 изхвърли поток енергийни протони към Земята. Някои от частиците са толкова мощни, че проникват в атмосферата чак до земята. „Това е много значимо събитие“, коментира професор Клайв Дайър от Космическия център в Съри, Великобритания. „Неутронни монитори по целия свят го засичат.“
Професор Дайър допълва, че днес се очакват полярни сияния над повече от половината Съединени американски щати.
Утре – 13 ноември отново има вероятност за силни геомагнитни бури, а към края на седмицата обстановката би трябвало да се успокои.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!