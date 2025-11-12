Много силни геомагнитни бури днес

Пиксабей

Според прогнозата за космическото време, на 12 ноември в сряда има много силни геомагнитни бури. За това предупреждават от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Явленията ще са от предпоследна степен – Кр 8/G4. В районите с най-силно въздействие са възможни смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за астронавтите и системите в Международната космическа станция, предаде бТВ.

Причините за силните геомагнитни бури са изхвърляния на коронална маса (CME) от Слънцето през последните няколко дни. Тези събития включват активност на CME от 9 ноември до ранната сутрин на 12 ноември.

Днешното слънчево изригване от клас X5 от петното върху Слънцето ​​4274 изхвърли поток енергийни протони към Земята. Някои от частиците са толкова мощни, че проникват в атмосферата чак до земята. „Това е много значимо събитие“, коментира професор Клайв Дайър от Космическия център в Съри, Великобритания. „Неутронни монитори по целия свят го засичат.“

Професор Дайър допълва, че днес се очакват полярни сияния над повече от половината Съединени американски щати.

Утре – 13 ноември отново има вероятност за силни геомагнитни бури, а към края на седмицата обстановката би трябвало да се успокои.

