Много силно земетресение удари Аляска

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 7 градуса по скалата на Рихтер удари района около Якутат в Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS)тази вечер.



Както е показано на картата на USGS, източникът на земетресението се е намирал в южната част на канадската територия Юкон.



Първоначалната магнитуда на земетресението е била оценена на 6,8, предава Фокус.



Земетресението е станало на 90 километра северно от Якутат, с дълбочина 10 километра.



Засега няма информация за евентуални жертви или материални щети.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!