Много силно земетресение удари Аляска
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 7 градуса по скалата на Рихтер удари района около Якутат в Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS)тази вечер.
Както е показано на картата на USGS, източникът на земетресението се е намирал в южната част на канадската територия Юкон.
Първоначалната магнитуда на земетресението е била оценена на 6,8, предава Фокус.
Земетресението е станало на 90 километра северно от Якутат, с дълбочина 10 километра.
Засега няма информация за евентуални жертви или материални щети.
