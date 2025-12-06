реклама

Много силно земетресение удари Аляска

06.12.2025 / 23:50 1

Снимка: Пиксабей 

Земетресение с магнитуд 7 градуса по скалата на Рихтер удари района около Якутат в Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS)тази вечер.

Както е показано на картата на USGS, източникът на земетресението се е намирал в южната част на канадската територия Юкон.

Първоначалната магнитуда на земетресението е била оценена на 6,8, предава Фокус.

Земетресението е станало на 90 километра северно от Якутат, с дълбочина 10 километра.

Засега няма информация за евентуални жертви или материални щети.

 

kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 160122 | Одобрение: 17617
Путин е виновен!!!;)Ухилен:woot:

