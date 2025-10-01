Много тежка катастрофа с бус и тир на "Илиянци": Много ранени

Булфото

Поредна тежка катастрофа е станала преди минути в София. Бус се е ударил в спрял тир на столичния бул. "Илиянци".

При инцидента са пострадали девет души. Шофьорът на буса е в шоково състояние и е транспортиран към УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ". Сигналът към спешна помощ постъпва малко след 14:00 часа.

По-рано от МВР съобщиха, че за последното денонощие са станали 13 тежки катастрофи, като един човек е загинал, а 13 са ранени.

В София са регистрирани три тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а двама са пострадали.

До края на септември са станали 629 катастрофи с 40 загинали и 726 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5135 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а 6409 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР.

