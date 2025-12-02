Много тежка катастрофа тази нощ на Околовръстния път

кадри: КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ, фейсбук

Нова тежка катастрофа е станала на изхода за Чепинци на Околовръстния път в София. Бус и кола са се ударили на същото място, където рано сутринта при друг удар загина полицай. Това съобщи говорителят на столичната Спешна помощ Катя Сунгарска за Нова тв.

По думите ѝ има около 10-ина пострадали. "Спешните екип са прегледани петима души, с наранявания в областта на главите. Откарани са в болници", подчерта Сунгарска.

И уточни, че към мястото на катастрофата са изпратени още линейки, защото е подаден сигнал за още петима ранени.

