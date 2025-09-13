Много тежка катастрофа тази нощ на "Цариградско шосе"

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Тежка катастрофа между камион и лек автомобил е станал тази нощ на бул. "Цариградско шосе" в София.

Камионът е миел булеварда, като е карал в насрещното, споделят очевидци.

ПТП-то е станало в района на Интер Експо Център в посока Пловдив, допълва Bulgaria ON AIR.

"Камионите бяха няколко, в насрещното. Миеха "Цариградско", написа очевидец.

Няма данни са шофьорите и дали има пострадали. На място има полиция.

