Много тежка катастрофа тази нощ на "Цариградско шосе"
Снимка: Facebook/Катастрофи в София
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил е станал тази нощ на бул. "Цариградско шосе" в София.
Камионът е миел булеварда, като е карал в насрещното, споделят очевидци.
ПТП-то е станало в района на Интер Експо Център в посока Пловдив, допълва Bulgaria ON AIR.
"Камионите бяха няколко, в насрещното. Миеха "Цариградско", написа очевидец.
Няма данни са шофьорите и дали има пострадали. На място има полиция.
