Много варненци осъмнаха днес без вода след аварии от вчера

Булфото

Тази сутрин, живеещи във Варна и региона осъмнаха без вода след настъпили аварии през вчерашния ден.

До около 13:00 часа днес, 17 юни, ще продължи безводието за част от абонатите в кв."Младост" ;

До около 14:00 часа на 17 юни /сряда/ пък се очаква да приключат ремонтните дейности по отстраняването на авария, оставила без вода абонатите на ниска зона на с. Кантарджиево, съобщават от ВиК Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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