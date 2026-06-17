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Много варненци осъмнаха днес без вода след аварии от вчера

17.06.2026 / 07:40 0

Булфото

Тази сутрин, живеещи във Варна и региона осъмнаха без вода след настъпили аварии през вчерашния ден.

До около 13:00 часа днес, 17 юни, ще продължи безводието за част от абонатите в кв."Младост" ;

До около 14:00 часа на 17 юни /сряда/ пък се очаква да приключат ремонтните дейности по отстраняването на авария, оставила без вода абонатите на ниска зона на с. Кантарджиево, съобщават от ВиК Варна.

 

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