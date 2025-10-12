Много важен мач за Гърция в световните квалификации днес

снимка: pixabay.com

Дания приема Гърция в двубой от световните квалификации в зона "Европа".



Мачът започва в 21:45 часа българско време на стадион "Паркен" в Копенхаген.



Домакините се намират на върха в подреждането на група "С" със 7 точки. С толкова са и вторият Шотландия, а битката за директната квота е голяма. Гърция са трети с 3 пункта и при поражение днес, то те ще изгубят шанс за първото място.



В директните двубои Дания е в серия от 2 поредни победи в официални двубои, предава Фокус.



За последно елините надиграха "червения динамит" през 2005-а година с 2:1 на свой терен в световна квалификация.

