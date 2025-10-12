реклама

Много важен мач за Гърция в световните квалификации днес

12.10.2025 / 11:00 0

снимка: pixabay.com 

Дания приема Гърция в двубой от световните квалификации в зона "Европа". 

Мачът започва в 21:45 часа българско време на стадион "Паркен" в Копенхаген. 

Домакините се намират на върха в подреждането на група "С" със 7 точки. С толкова са и вторият Шотландия, а битката за директната квота е голяма. Гърция са трети с 3 пункта и при поражение днес, то те ще изгубят шанс за първото място. 

В директните двубои Дания е в серия от 2 поредни победи в официални двубои, предава Фокус. 

За последно елините надиграха "червения динамит" през 2005-а година с 2:1 на свой терен в световна квалификация.

 

