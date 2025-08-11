Много закрити линии от Варна до населени места в областта

Снимка: Пиксабей

Запазва се тенденцията за спад на пътуващите от автогара Варна до населени места в областта. Една от причините за отлива е нерегламентираният превоз по направления Варна - Девня, Варна - Аврен. Това коментира в предаването на Радио Варна "Новият ден" управителят на автогара Варна Веселин Михайлов. Много от транспортните фирми, за които той изрази съмнения изпълняват критерии за лицензиран превозвач, оставят пътници на спирки от градския транспорт.

С всяка изминала година намаляват приходите от продажба на билети, каза още той.

Заради намаляващия интерес вече има няколко закрити линии от Варна до населени места в областта, допълни Михайлов. Освен този фактор не стигат средствата за субсидиране на междуселищни линии от страна на държавата и общините, посочи той.

Вече не се обслужва маршрутът Варна - Ветрино, Варна - Стефан Караджа. Спрян е автобусът и Варна - Бяла, допълни той.

