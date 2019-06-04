Многохиляден митинг-протест срещу Тръмп в Лондон

Хиляди протестиращи се включиха в митинг срещу Тръмп в Лондон на площад Трафалгар, а британският лидер на лейбъристите Джереми Корбин се очаква да се присъедини към демонстрацията и да изнесе реч, предаде БГНЕС.

Американският президент в момента е на официално посещение в Обединеното кралство, където се очаква да се срещне с премиера Тереза Мей, както и с местните бизнес лидери.

Тръмп и първата дама Мелания пристигнаха във Великобритания в понеделник. Кралица Елизабет II посрещна знатната двойка в Бъкингамския дворец, където почти цял ден се провеждаха различни кралски церемонии, сред които разглеждане на кралската колекция от подаръци, обиколка на Уестминстърското абатство и държавен банкет.

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