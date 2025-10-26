Многохиляден протест в Истанбул в подкрепа на отстранения кмет Имамоглу

стоп кадър: Ютуб

Стотици хиляди души се стекоха пред съдебната палата “Чаглаян” в Истанбул в подкрепа на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе доведен от ареста в Силиври, за да даде показания пред прокуратурата по ново разследване срещу него за шпионаж, съобщи информационната агенция Анка, предаде БТА.

Митингът се провежда въпреки забраната на валийството на Истанбул за провеждането на митинги, шествия, събрания, седящи стачки, изявления за медиите и други публични прояви в районите Бейоглу, Касъмпаша, Каътхане и Шишли до края на деня, информира турската държавна телевизия ТРТХабер.

В официалното съобщение на валийството се посочва, че „е установено, че различни групи се подготвят за незаконни събирания, шествия, протести и подобни действия в някои райони на Истанбул, които имат потенциала да нарушат мира и благосъстоянието на обществото и да доведат до провокативни инициативи”.

Въпреки забраната хора от сутринта се стичат пред съдебната палата Чаглаян в Истанбул, където по обяд бе доведен арестуваният за корупция в затвора Силиври бивш кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е призован да даде показания пред съда по ново разследване срещу него - за шпионаж, съобщава Хаберлер.

Засилени са мерките за сигурност в целия район, хиляди полицаи са на пост, теренът е ограден с няколко реда бариери, коли Тома за разпръскване на сълзлив газ и вода са поставени наоколо.

След като стана известно, че днес Имамоглу ще бъде доведен в съда, за да даде показания по новото разследване, ,лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел прекъсна визитата си в Швейцария и се завърна в Истанбул. По решение на централното ръководство пред Чаглаян се свика протест на членове и сипматизанти на НРП от различни окръзи в подкрепа на Имамоглу.

"Новото обвинение срещу Имамоглу в шпионаж е признание за несъстоятелността на предишните. Обвиниха го в корупция, а то се обърна срещу тях; казаха, че е тероризъм, а то се обърна срещу тях. Сега го наричат ​​шпионаж. Това е признание. Главният прокурор казва, че съм отчаян, отчаян съм", заяви Йозел, цитиран от проопозиционния вестник Сьозджю.

Преди няколко дни Главната републиканска прокуратура на Истанбул започна разследване срещу Екрем Имамоглу и главния редактор на проопозиционната телевизия Теле1 и директор на предизборната кампания на Имамоглу Неджати Йозкан, а също и срещу журналиста от същата телевизия Мердан Янардаг по обвинения в шпионаж.

Според проправителствения вестник “Сабах” разследването срещу Имамоглу за шпионаж е повдигнато въз основа на показания и цифрови материали, принадежащи на заподозрения Хюсеин Гюн, който беше арестуван на 4 юли по обвинения в шпионаж.

В рамките на това разследване съдът назначи синдик на телевизията Теле1.

От 19 март Имамоглу се намира в ареста в затвора Силиври по обвинение за корупция и незаконни сделки в качеството си на кмет. Заедно с Имамоглу в ареста се намират десетки кметове и служители от кметствата на НРП.

Към момента продължава процедурата по даване на показания от страна на Екрем Имамоглу.

