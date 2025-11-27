Многонационалното учение Stone Wall 25 на полигоните „Ново село“ и „Корен“

Снимки: Министерство на отбраната

Многонационалното учение Stone Wall 25 се проведе в районите на учебни полигони „Ново село“ и „Корен“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Учението се провежда под ръководството на италианската бригада „Пинероло“. Офицер, провеждащ учението, е бригаден генерал Паоло Дале Ведове - командир на италианската бригада, посочва БТА.

Днес участниците в учението Stone Wall 25“ демонстрираха способности за осъществяване на командване и управление на многонационални формирования до ниво бригада при водене на отбранителни бойни действия, посочват от министерството.

В Stone Wall 25 участват военните формирования в състава на Многонационалната бойна група от Албания, България, Гърция, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния и Турция, както и военнослужещи от механизирана рота и самоходна минохвъргачна батарея от 38-ми механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Целта на съвместната подготовка е да бъде повишена оперативната съвместимост на съюзническите сили и да се демонстрира тяхното единство и сплотеност.

Демонстрациите на способности на двата учебни полигона бяха наблюдавани от командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, висши офицери от Българската армия и от страните-участнички в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и от структури на НАТО.

Утре личният състав и техниката от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, участвали в учението на учебен полигон „Корен“, ще се завърнат в Стара Загора по републиканската пътна инфраструктура, се посочва още в съобщението.

„Учението показва още веднъж, че НАТО е алианс, способен да се адаптира и да осъществява 360-градусова колективна отбрана, изпращайки силно послание, че нито една съюзническа държава няма да бъде оставена сама в случай на заплаха“. Това каза заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов по време на ВИП-деня на учението на учебен полигон „Ново село“.

През октомври се проведе международната летателна тренировка „Европейски Спартан“ (European Spartan Exercise 2025). Учението бе съвместно между военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.

