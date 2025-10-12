Множество арести в Испания

снимка пиксабей

Испанската полиция съобщи, че е задържала 17 души в северния град Витория при сблъсъци между привърженици и противници на бившия диктатор Франко, предаде Франс прес.

Насилието избухна няколко седмици преди 50-ата годишнина смъртта на Франко, който управлява Испания с железен юмрук в периода между 1939 и 1975 г. Властите съобщиха, че са задържали 17 души за нарушаване на обществения ред.

Около 20 служители на реда получиха "леки натъртвания". Имаше и ранени демонстранти, които получиха медицинска помощ на място, пише в изявление на полицията.

Партията "Фаланга“, която смята себе си за наследник на някогашните фашистки движения, помогнали на Франко да дойде на власт, организира митинг по повод днешния национален празник на Испания в люлката на сепаратисткото движение - Баската автономна област. На 12 октомври испанците отбелязват годишнината от откриването на Америка през 1492 г. от Христофор Колумб. "Фаланга“ заяви, че организира митинг в защита "единството на Испания".

Десетки активисти на крайнодясната партия се събраха на централния площад във Витория. Те отправяха фашистки поздрави и развяваха испански знамена, като в един момент се появиха контрадемонстранти с качулки. Двете групи започнаха да се замерят с камъни и други предмети, преди да бъдат разпръснати от полицията, предаде БТА.

