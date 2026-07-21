Моби откри мистериозна врата в планината в България и мина през нея

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Световноизвестният музикант Моби попадна на необичайно място по време на разходка в българска планина и сподели преживяването си във видео в социалните мрежи.

В него изпълнителят разказва, че се е натъкнал на странна порта „насред нищото“. Тъй като не може да разчете надписа на български, той на шега предполага, че на него пише: „Добре дошли в гората на магьосника, всички са добре дошли“. В действителност табелата гласи: „Влизането строго забранено“, предаде Евроком.

Въпреки това Моби преминал през отключената врата, зад която открил стари каменни стъпала, водещи нагоре в планината. В края на изкачването си той намерил място, което описал като „колибата на магьосника“ и „пейката на магьосника“. Музикантът завършва разказа си с думите: „И… магия. Благодаря ти, магьоснико“.

Приключението на Моби се случва броени дни след участието му в България. В неделя вечер, 19 юли, американският артист постави финала на първото издание на фестивала PhillGood в Пловдив. Според организаторите събитието на Гребната база е събрало 45 хиляди души за три дни.

Фестивалът започна на 17 юли с The Cure и продължи с Gorillaz ден по-късно, а Моби закри програмата на главната сцена. По данни на организаторите над една четвърт от билетите са закупени от чужбина, което утвърждава Пловдив като международна фестивална дестинация, въпреки че наскоро градът се оттегли от надпреварата за домакин на „Евровизия“.

Редактор "Екип на Петел",

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