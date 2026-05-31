Мобилен пункт измерва качеството на въздуха в старозагорския квартал „Самара 3“
Снимка: Булфото
Мобилен пункт за измерване на качеството на въздуха е разположен в старозагорския квартал „Самара 3“. Причината е възникналият през деня пожар в складова база за пластмаса край Стара Загора. Пунктът ще извършва измервания и ще следи за качеството на въздуха. Това съобщи във фейсбук заместник-кметът Радостин Танев.
Той посочи, че пожарът е овладян благодарение на своевременните действия на Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора.
„Екипи на Пожарната остават на място и през нощта. Има и осигурена допълнителна техническа помощ“, каза Танев и подчерта, че към момента няма опасност от повторно разрастване на огъня и няма данни за пострадали хора.
Танев изказа благодарност за бързата реакция на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Стоян Колев и на директора на Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора Ивилина Станева, както и на екипите на полицията.
Сигнал за пожара бе получен в 16:15 часа, а областният управител Калоян Дамянов предупреди гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и да не излизат, припомня БТА.
