Мобилната станция на ИАОС ще проверява качеството на въздуха в Белослав

Снимка: Община Белослав

В Белослав ще бъде извършено измерване на качеството на атмосферния въздух чрез автоматична измервателна станция. Това съобщават от местната общинска администрация.

Мониторингът ще се осъществява от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) посредством разполагане на Мобилна автоматична станция (МАС).

От днес станцията е позиционирана на улица "Пещерата" в квартал „Акации“, непосредствено пред Пенсионерския клуб.

Съгласно нормативните изисквания и утвърдената методология, измерванията ще бъдат извършени общо 4 пъти в рамките на годината – по веднъж през всеки сезон, с продължителност от 14 последователни дни, уточняват от Община Белослав.

Изборът на конкретното местоположение е съобразен с постъпилите през последните периоди десетки сигнали от жители на квартал „Акации“ за качеството на атмосферния въздух в района. Целта на изследването е да бъде направена обективна оценка на екологичната обстановка и да се установят реалните нива на емисиите.

Резултатите от проведените сезонни измервания ще бъдат анализирани и официално оповестени след предоставянето им от страна на ИАОС.

"Обръщаме внимание, че тротоарната площ около измервателната станция ще бъде ограничена за преминаване на пешеходци с цел осигуряване нормалната работа и недопускане на нерегламентиран достъп до съоръжението", предупреждават от общинската администрация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!