Мобилни камери и еколози ще следят за нарушения при сметосъбирането във Варна

снимка: Фейсбук, Благомир Коцев

Използването на 25 мобилни камери за контрол на нарушителите, които изхвърлят боклука си до контейнерите, както и откриването на нови площадки за едрогабаритни отпадъци в районите на Варна са само част от мерките, които общината предприема за подобряване на сметосъбирането. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев след работна среща с участието на районни кметове, еколози и управителя на фирмата за сметосъбиране.

Ще има и по-мащабна информационна кампания относно разделното сметосъбиране, за да знаят гражданите към кои фирми могат да обърнат за извозването на стари електроуреди и опасни отпадъци, допълни Коцев, цитиран от Радио Варна.

Постоянно сме в преговори с фирмата, те в момента нямат оправдания да не подобрят услугата, каза още той. По думите на Благомир Коцев фирмата е длъжна по договор да има работещи минимум 12 камиона.

Голяма част от отпадъците от търговските обекти и заведенията в район "Одесос" продължават да попадат в контейнерите за битови отпадъци, въпреки че в тях е предвиден различен ред за събиране и извозване, подчерта Коцев. Той даде за пример заведение за дюнери в центъра на Варна, в близост до което кошчетата за смет са винаги препълнени, особено в летния сезон.

Еколози ще извършват проверки по улиците и търговските обекти във Варна, съобщи още Коцев. Инспекторите ще бъдат с плаващо работно време, за да извършват своевременни проверки. Коцев призова варненци да използват общинската площадка на едрогабаритни отпадъци на улица "Перперикон".

Редактор "Екип на Петел",

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