Модел и бизнесмен си навлякоха гнева на Ергенка

Отношенията между Красимир и Ана-Шермин в Ергенът дават повод за вълна от разпалени коментари. Двамата опитват да се сближат все повече, но нещо май не им се получава. Участничка от Ергенът 2 не спести критиките си към влюбените гълъбчета.

Жалко е поведението на Красимир. Пред Шермин казва: Да, да, добре, и е готов всичко да й даде, и да й обещае. Мърка като котенце пред нея, а като отиде при другите мъже, говори против нея. Прави се на големия мъж и мен това абсолютно не ми харесва, възмути се Теа Добрева.

Относно това, че моделът Шермин опита да промени косата на бизнесмена Красимир, тя изрази и мнение трябва ли заради човека до нас да се променяме, да правим компромиси и да не бъдем себе си на 100%.

Смятам, че човек трябва да позволява на партньора до себе си да изразява себе си, и ако го обича и го приема за такъв, какъвто е, значи са партньори един за друг. Не мисля, че трябва да променяш човека до теб. По-скоро, ако не ти харесва, значи не е твоя партньор, каза Теа.

Инфлуенсърът Даниел Иванов пък добави по бТВ:

Ясно е, че хората постоянно растем и се променяме. Дори в една връзка както след един месец, така и след пет години няма как да сме едни и същи. Просто трябва да приемем тази промяна, за да могат да вървят нещата напред.

