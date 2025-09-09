Модел и студентка минаха границите в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Боксьорът и студентка минаха границите, и това, което видяха зрителите, със сигурност ще отприщи вълна от коментари в социалните мрежи в следващите часове.

Според сценария Валентин и Емили трябваше да заснемат клип в „Ергенът: Любов в рая“.

Двамата вложиха страст и отдаденост, и въпреки провокативните сцени до един момент всичко вървеше в рамките на нормалното.

Въпреки че на Емили не й стана приятно, че моделът има агресивно поведение, и когато й дърпал косите й назад, се опирал до нейното тяло.

Беше обаче вълнуващо и романтично. Нацелува ме и аз съм в рая. Не знам Неделчо кой е, но Вальо е топ, заяви Емили.

Тя не скри, че харесва очите на Валентин и цвета на косата му.

В един момент обаче феновете на продукцията станаха свидетели и на крайно разкрепостени мигове, по време на които Емили свали горницата на банския си, но успя да прикрива гърдите си известно време, докато бе в мъжките прегръдки.

Видимо въодушевен, Валентин призна, че е останал очарован от горещите целувки. Той остана впечатлен и от задните части и глезените на госпожица Шишкова. Но най-вече сякаш от това, че лично се е уверил, че гърдите й не са силиконови.

След като снимките привършиха и двамата се успокоиха, Емили поиска да разбере от Вальо как е станал модел и къде снима.

Студентката по право уточни още, че сърцето й е празно, и Валентин няма конкуренция засега, но все пак тепърва ще стане ясно докъде могат да стигнат двамата в романтичното риалити по бТВ.

