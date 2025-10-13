Моделът Вени шашна Ненчо Балабанов с игра в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ослепителната Венета Ангелова се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“. Тя е от Дупница и излезе с кутия №22.

Въпреки, че искаше да се радва, да се смее, отваряйки само ниски суми, като така увеличава шанса си да спечели големи пари в края в състезанието, то късмета ѝ изневери.

Набързо премахна големи суми от своята игра.

Разказа пред водещия Ненчо Балабанов, че е модел на дрехи, реклами, клипове, макар че е учила психология и право.

Отхвърли няколко оферти от банкера, които сами по себе си показваха каква е нейната каръшка игра – от 1500 лв., през 750 лв., към 500 лв., 250 лв., 350 лв.

То направо е смешно, коментираше тя при ниските оферти от страна на банкера.

При три неотворени кутии, в които имаше сумите от 2 лв., 5 лв. и 12 500 лева банкерът я изкуши с 900 лева.

Ужас, отговори тя. Винаги съм си представяла, че ще играя по друг начин, никога не съм си представяла, че ще имам такива оферти, обясни Венета.

След като отхвърли офертата тя премахна за свой ужас и единствената останала най-голяма сума – 12 500 лева.

Така при 2 и 5 лева, които останаха на финала, а водещия Ненчо Балабанов не си спомня такава развръзка на края на шоуто с такива суми, офертата бе за смяна на кутията.

Няма смисъл, каза тя и отвори 5 лева, които бяха в нейната кутия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!