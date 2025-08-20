реклама

Моделиерът на Заленски: Костюмът струва 600 долара

20.08.2025 / 19:40 3

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Костюмът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски носеше на последната си среща с Доналд Тръмп, струва около 600 долара. Това разкри пред bTV дизайнерът Виктор Анисимов, който е автор на костюма. При предишната среща на Зеленски и Тръмп в Белият дом, която завърши скандал, един от упреците към украинският президент беше, че не е облечен подобаващо за среща на най-високо държавно ниво.

Анисимов коментира, че от началото на войната Зленски не обръща голямо внимание на дрехите си. Той обаче осъзнал, че носенето на костюм е проява на уважение към другите световни лидери.

„Когато си уверен във външния си вид, можеш да вземаш важните решения, които се изискват”, каза още украинският дизайнер. Анисимов призна, че не е знаел, че Зеленски ще носи неговия костюм на срещата с Тръмп.

„Когато виждам Зеленски, виждам светлина, когато виждам Тръмп - здрач. А когато виждам Путин, виждам пълен мрак”, коментира моделиерът.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 496318 | Одобрение: 90788
Всъщност говорят, че палтото на Зеленото струвало $600, защото това е палто, а не  костюм.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
1
kjk (преди 35 минути)
Рейтинг: 138333 | Одобрение: 15603
Трябва да изпитват съжакение като видят клоуна просяк,по лесно си развързват кесиите богаташите!!!;)Усмивка:errm: Това е основната причина за театралничето му,където минава номера!!!;)НамусенАнгелче
2
0
уйчо (преди 40 минути)
Рейтинг: 115753 | Одобрение: 5543
Тоз моделиер гениален да му обърне внимание да не ходи брадясал кат на зло куче мадите, че следващия път да не го питат, абе ти имаш ли самобръсначка.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама