Моделиерът на Заленски: Костюмът струва 600 долара

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Костюмът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски носеше на последната си среща с Доналд Тръмп, струва около 600 долара. Това разкри пред bTV дизайнерът Виктор Анисимов, който е автор на костюма. При предишната среща на Зеленски и Тръмп в Белият дом, която завърши скандал, един от упреците към украинският президент беше, че не е облечен подобаващо за среща на най-високо държавно ниво.

Анисимов коментира, че от началото на войната Зленски не обръща голямо внимание на дрехите си. Той обаче осъзнал, че носенето на костюм е проява на уважение към другите световни лидери.

„Когато си уверен във външния си вид, можеш да вземаш важните решения, които се изискват”, каза още украинският дизайнер. Анисимов призна, че не е знаел, че Зеленски ще носи неговия костюм на срещата с Тръмп.

„Когато виждам Зеленски, виждам светлина, когато виждам Тръмп - здрач. А когато виждам Путин, виждам пълен мрак”, коментира моделиерът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!