Модерното пристанище във Варна е официално открито на 18 май 1906 г.

кадър: Държавна агенция "Архив"

Официалното откриване на модерното пристанище във Варна става на 18 май 1906 година. На тържествената церемония присъства лично княз Фердинанд I, който пристига на борда на българския крайцер „Надежда“, заедно с министри и чуждестранни дипломати. Датата не е избрана случайно – тогава се е празнувал именният ден на българския монарх.

Начало на строителството започва през 1895 г. Основен принос за планирането и изграждането на модерното съоръжение има известният френски инженер Адолф Герард.

Малко след откриването, в периода 1906 – 1909 г., е прокопан и т.нар. Стар канал, който свързва Черно море с Варненското езеро. Първи директор е инж. Димитър Василев.

Любопитен факт е, че точно три години по-рано – на същата дата (18 май) през 1903 г., е открито и модерното пристанище в Бургас.

Днес изграденото тогава съоръжение е познато като терминал „Варна-Изток“. То продължава да бъде ключова част от Пристанище Варна, което е сред най-важните транспортни и търговски центрове в България. То е едно от най-големите пристанищни съоръжения в страната, управлявано от "Пристанище Варна" ЕАД.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 18 май:

1284 г. – Шведският град Йоншьопинг получава статут на кралски град.

1565 г. – Начало на Великата обсада на Малта от османските турци, продължила до 11 септември.

1642 г. – Основан е град Монреал, административен център на канадската провинция Квебек.

1725 г. – Учреден е британският рицарски Орден на банята от Джордж I.

1756 г. – Започва Седемгодишната война, след като Англия обявява война на Франция.

1804 г. – Наполеон Бонапарт официално е обявен за император на Франция.

1836 г. – Основан е град Левангер, Норвегия от шведския крал Карл III.

1858 г. – Състои се сватбата на германската принцеса Щефани Хоенцолерн-Зигмаринген с португалския крал Педру V.

1877 г. – На официална церемония край град Плоещ, Румъния, Самарското знаме е връчено на Трета дружина от Българското опълчение с командир Павел Калитин.

1900 г. – Учреден е орденът „За военна заслуга“.

1903 г. – Съставено е двадесет и шестото правителство на България, начело с Рачо Петров.

1903 г. – Открито е пристанището в Бургас.

1905 г. – Отваря врати Народният музей в София – съвременният Национален археологически институт с музей.

1909 г. – Цар Фердинанд учредява ордена „Свети Равноапостоли Кирил и Методий“.

1944 г. – Влиза в сила Сталиновата политика за етническо прочистване на Кримския полуостров, вследствие на което кримските татари започват да се депортират.

1956 г. – Направено е първото успешно изкачване на четвъртия по големина връх в света Лхотце от швейцарска експедиция.

1969 г. – Програма Аполо: Изстрелян е Аполо 10.

1971 г. – Приета е нова Конституция на Народна република България, известна като Живковска конституция.

1972 г. – Влиза в сила Договорът за забрана на складирането на дъното на моретата и океаните на ядрено оръжие и на други видове оръжия за масово унищожение.

1972 г. – Самолетът при полет 1491 на „Аерофлот“ се разбива близо до Харков, при което загиват всички 122 души на борда.

1973 г. – Самолетът при полет 109 на „Аерофлот“ е отвлечен по време на полет и впоследствие унищожен, когато бомбата на похитителя експлодира и убива всичките 82 души на борда.

1974 г. – Под кодовото име Усмихнатия Буда, Индия успешно детонира първото си ядрено оръжие и така става шестата нация в света, извършила подобен опит.

1980 г. – Изригва вулканът Света Елена. Загиват 57 души, биват разрушени 250 къщи, 47 моста, 24 км жп линии и 298 км магистрали.

1991 г. – Северна Сомалия обявява независимост от останалата част на Сомалия под името Република Сомалиленд, но остава непризната от международната общност.

1993 г. – Убити са Сараевските Ромео и Жулиета.

2001 г. – Състои се премиерата на американски компютърно-анимационен филм Шрек.

2004 г. – Българинът Петко Тотев изкачва връх Еверест.

2008 г. – Учредена е политическата партия Зелените.

