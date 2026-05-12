Модева: Бюджетът за реклама на България е доста ограничен в сравнение със съседните страни

Бюджетът на Министерството на туризма за реклама е доста ограничен в сравнение с нашите съседни страни и за нас е много важна ефективността и таргетирането на рекламните кампании. Това каза на пресконференция днес в рамките на европейската среща на високо равнище HEALTHXCHANGE 2026 заместник-министърът на туризма Мариела Модева.

Тя коментира, че в момента има изключително модерни съвременни технологии, с които се измерва ефективността на рекламата. „Не сме започнали още да действаме по рекламните кампании в новия мандат и би било твърде претенциозно в момента аз да ви говоря за неща, които официално не са стартирали“, каза още Модева. Тя уточни, че при всички случаи в министерството предварително ще направят анализ, преди да стартират рекламни кампании на съответните пазари, посочва БТА.

По отношение на рекламните кампании сред съседните страни, Модева каза, че такива са правени и се предвиждат нови. По думите ѝ има опит, натрупан за туроператори, журналисти, блогъри, влогъри и други, които да бъдат поканени и да им бъде представен българският потенциал за туризъм. „Такива са осъществени, не знам защо действително няма публичност и няма повече информация за тях“, посочи тя.

Модева коментира, че съседните пазари са ни основни по отношение особено на някои видове туризъм, тъй като самата близост дава възможност за по-добра свързаност. Пак казвам, бюджетът за реклама на нашето министерство е несравним със съседните ни страни, т.е ние търсим в момента максимална ефективност и евентуално възможности за модерните форми на реклама, за дигитализация, за ползване на информационните технологии, защото като ресурс не можем да се конкурираме, обясни заместник-министърът.

Тя цитира изследване, според което, освен външните пазари, страната ни не трябва да пренебрегва и вътрешния пазар, защото 56 процента от анкетираните са споделили, че в България са осъществявали здравен туризъм. Зам.-министър Модева каза още, че специализираните видове туризъм, сред които здравния и културния, са гаранция за целогодишен туризъм в България извън сезона.

