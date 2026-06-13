Модрич ще сложи край на кариерата си след Световното, има планове за Реал Мадрид

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Халфът на Хърватия и Милан - Лука Модрич, е готов да спре с футбола след Световното първенство през 2026 г. според журналиста Николо Шира.

40-годишният футболист вече е постигнал споразумение с Реал Мадрид да заеме позиция в клуба след края на активната си кариера. Договорът му с Милан е до 30 юни, отбелязва БТА.

Модрич игра за Реал Мадрид от 2012 до 2025 г. С испанския отбор той спечели четири титли от Ла Лига и шест титли от Шампионската лига. През 2018 г. халфът спечели „Златната топка“, като стана първият хърватски футболист, постигнал това. С националния си отбор Модрич спечели сребро на Световното първенство през 2018 г. и сребро на Лигата на нациите 2022/23 г.

Хърватия ще играе в Група L на Мондиал през 2026 г. с Англия (17 юни), Панама (24 юни) и Гана (28 юни). Турнирът се провежда в САЩ, Канада и Мексико.

Редактор "Екип на Петел",

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