Могерини - бившият върховен представител на ЕС, е задържана в разследване за измама

Бившият върховен представител на ЕС - Федерика Могерини, е задържана в разследване за предполагаема измама при обучението на бъдещи дипломати, съобщи източник, близък до случая, цитиран от АФП.

Белгийската полиция е извършила обиски в дипломатическата служба на ЕС (Европейска служба за външна дейност) в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж, на който Могерини е ректор, посочват от Европейската прокуратура.

Трима заподозрени са задържани в рамките на разследването, свързано с финансирано от ЕС обучение за младши дипломати, съобщават прокурорите, цитирани от Ройтерс.

Белгийската телевизионна мрежа VRT съобщи, че сред задържаните е и Федерика Могерини.

По искане на прокурорите във вторник бяха проведени обиски в няколко сгради на Европейска служба за външна дейност, Колежа на Европа и домовете на заподозрени. Колежът е институт, където завършилите университети от държави членки на ЕС могат да се подготвят за евентуални кариери в съюза.

Прокурорите заявиха, че имат „силни подозрения“ за измама в търг, който е предоставил деветмесечна програма за обучение на младши дипломати в държавите членки през 2021-22 г. Търгът е бил проведен от дипломатическата служба и спечелен от колежа.

От колежа отказаха коментар по доклада.

Могерини беше върховен представител по външните работи на ЕС от 2014 до 2019 г.

