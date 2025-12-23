Мохамед Салах спаси Египет

кадър: Спортал

С гол на суперзвездата си Мохамед Салах в първата минута на добавеното време Египет победи Зимбабве с 2:1 след обрат в мач от група "Б“ на турнира за Купата на Африка.



В потока са още отборите на Южна Африка и Ангола.



Нападателят Принс Дюб даде преднина на Зимбабве в 20-ата минута. Асистенцията бе на Еманюъл Джалай, допълва Фокус.



Египет се добра до равенството в 64-ата минута с попадение на нападателя на Манчестър Сити Омар Мармуш. Той бе изведен от Мохамед Хамди.



Малко преди края Хамди напусна терена контузен.



В добавеното време Салах вкара за пълния обрат и крайното 2:1 за Египет, като измъкна тима си от сериозна неприятност и грешна стъпка на старта на турнира.



За "Фараоните“ предстои ключов двубой с Южна Африка на 26 декември.



В същия ден Зимбабве среща Ангола.

